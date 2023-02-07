《魚缸博客》百度確認推ＡＩ聊天機械人產品，依家可趁強勢追買？

《魚缸博客》早前市傳百度（０９８８８）３月會推出類似依家好受歡迎嘅ＣｈａｔＧＰＴ

嘅ＡＩ聊天機器人服務，最初版本會嵌入公司嘅搜索服務入面，並且允許用戶獲得對話式嘅搜索

結果。

今日，百度官方確認會推出類似於Ｃｈａｔ ＧＰＴ嘅ＡＩ聊天機械人產品，名為「文心一

言」，英文名「ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ」，３月完成內測後將向公眾開放。

百度指，文心大模型為公司旗下深度學習ＡＩ平台，其中一個重要特色係「知識增強」，即

係引入知識圖譜，將數據同知識融合，提升學習效率同可解釋性。公司又指，呢個平台自

２０１９年運作至依家，喺語言理解、文本生成、跨模態語義理解等領域取得多項技術突破。

舊年９月，百度創始人李彥宏曾經講過，ＣｈａｔＧＰＴ係ＡＩ技術發展到一定地步後產生

嘅新機會，但要將佢變成人人需要嘅產品，呢一步其實先係最難。當時有分析估計，百度已經開

始做「文心一言」，甚至可能將「文心一言」開放內測嘅時間提前。

百度正式扑槌搞ＡＩ聊天機械人服務，今日股價表現非常突出，早段曾經升超過１３％。事

實上，百度由舊年１１月開始反彈，期間喺廿天線有支持，到依家都未跌穿呢條移動平均線，走

勢強到不得了。不過，股價今日急升，明顯因為ＡＩ聊天機械人嘅消息公布，慎防炒完呢個消息

後回落，無貨嘅朋友可以等股價落番廿天線買入，目標１８０銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

