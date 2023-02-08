《傳聞》內地飲料銷售增長；電解鋁產能下降

《傳聞》市場消息稱，內地出行與生活復常，帶動飲料產品銷售重現增長動能，且有提價能

力。康師傅（００３２２）股價回落至１３元以下水平有留意價值，昨日（７日）以１３﹒０４

元收市，上升０﹒０２元。

中國鋁業（０２６００）昨日上升５﹒２％，以４﹒２１元收市。據悉內地電解鋁產下降，

主要是貴州與雲南水電發電不足，有利電解鋁去存庫存，對鋁價有提振作用。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

