《傳聞》市場消息稱，內地出行與生活復常，帶動飲料產品銷售重現增長動能，且有提價能
力。康師傅（００３２２）股價回落至１３元以下水平有留意價值，昨日（７日）以１３﹒０４
元收市，上升０﹒０２元。
中國鋁業（０２６００）昨日上升５﹒２％，以４﹒２１元收市。據悉內地電解鋁產下降，
主要是貴州與雲南水電發電不足，有利電解鋁去存庫存，對鋁價有提振作用。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/02/2023 09:01
《傳聞》內地飲料銷售增長；電解鋁產能下降
《傳聞》市場消息稱，內地出行與生活復常，帶動飲料產品銷售重現增長動能，且有提價能
力。康師傅（００３２２）股價回落至１３元以下水平有留意價值，昨日（７日）以１３﹒０４
元收市，上升０﹒０２元。
中國鋁業（０２６００）昨日上升５﹒２％，以４﹒２１元收市。據悉內地電解鋁產下降，
主要是貴州與雲南水電發電不足，有利電解鋁去存庫存，對鋁價有提振作用。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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