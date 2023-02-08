《傳聞》富力（０２７７７）欠稅逾千萬人幣

《傳聞》市場消息指，近日富力地產（０２７７７）新增欠稅公告，當前新發生的欠稅金額

約１１７４﹒２萬元，欠稅餘額１７５３﹒３萬元人民幣，欠稅稅種包括土地增值稅、城市維護

建設稅、城鎮土地使用稅、增值稅、房產稅等。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

