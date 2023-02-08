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即市新聞

08/02/2023 12:10

《魚缸博客》京東回落２２０有支持，春節消費力恢復有利業務

　　《魚缸博客》呢兩日魚缸悶悶哋都係炒緊ＣｈａｔＧＰＴ概念，隻百度（０９８８８）公布
完文心一言之後大升一成半，到今日終於要回吐一吓，不過個勢睇落都好有支持，可能仲有得炒

　　通關炒完，魚缸又尋咗頂，魚缸２月都應該主要炒吓ｒａｎｇｅ，除咗百度之外都應該有唔
少科技股可以留意吓，譬如隻京東（０９６１８）都可以留意吓。過去呢幾個月神州都係通關復
常，又係過年時候，同胞今年辦年貨都會相對積極得多，京東主打中高端產品自然相對更加受惠

　　之前野村就講過，預計京東去年第四季收入會符合預期，估計整體收入會有中高單位數增長
，零售業務收入就會有低單位數增長。野村估計公司收入按年增８％去到２９７０億銀人仔，綜
合非通用會計準則淨利潤會按年多５６％去到５６億銀人仔，將目標價由２９８銀升上３２２銀
，維持「買入」評級。
　　京東自１月初上過２５８銀之後都要回調，近期落到２２０都已經跌咗一成半，而２２０銀
係上年１０月之後３次嘅反彈浪頂水平，估計呢個位有唔錯支持，可以喺附近部署，初步目標先
睇睇今年高位２５８至２６０銀，跌穿百天線２０９銀都要走喇！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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