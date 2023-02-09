  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/02/2023 09:01

《傳聞》旅遊復常利好新秀麗（０１９１０）；風電設備行業競爭大

　　《傳聞》內地以至全球旅遊出行復常，據悉帶動新秀麗（０１９１０）銷售上升，加上在港
上市的國際企業納入港股通好事近，刺激新秀麗股價持續強勢，昨日（８日）以２３﹒４元收市
，逆市上升０﹒３５元。
　　風電裝機需求量持續增加，但據聞風電設備行業競爭激烈，持續低價競爭，影響毛利。金風
科技（０２２０８）昨日以７﹒７４元收市，下跌０﹒１８元，８元上升阻力不輕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向09/02/2023
七大手機銀行安全提示
人氣文章中國故事08/02/2023
《神州經脈》拜登稱冀與中國競爭　新能源汽車增長遇瓶頸　滬指跌
人氣文章財經熱話08/02/2023
商湯再遭軟銀減持急挫　有望納入富時指數兼獲北水青睞可趁機吸？
人氣文章市場動向08/02/2023
Finetic AI選股結合投資智慧助你成為贏家
人氣文章財經熱話08/02/2023
【美股前景】李振豪看淡美股　關注經濟、利率兩大因素
人氣文章財經熱話08/02/2023
【內房困局】內房股技術面轉好　惟尚未到買入時機？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金