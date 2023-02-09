《傳聞》內地以至全球旅遊出行復常，據悉帶動新秀麗（０１９１０）銷售上升，加上在港
上市的國際企業納入港股通好事近，刺激新秀麗股價持續強勢，昨日（８日）以２３﹒４元收市
，逆市上升０﹒３５元。
風電裝機需求量持續增加，但據聞風電設備行業競爭激烈，持續低價競爭，影響毛利。金風
科技（０２２０８）昨日以７﹒７４元收市，下跌０﹒１８元，８元上升阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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09/02/2023 09:01
《傳聞》旅遊復常利好新秀麗（０１９１０）；風電設備行業競爭大
《傳聞》內地以至全球旅遊出行復常，據悉帶動新秀麗（０１９１０）銷售上升，加上在港
上市的國際企業納入港股通好事近，刺激新秀麗股價持續強勢，昨日（８日）以２３﹒４元收市
，逆市上升０﹒３５元。
風電裝機需求量持續增加，但據聞風電設備行業競爭激烈，持續低價競爭，影響毛利。金風
科技（０２２０８）昨日以７﹒７４元收市，下跌０﹒１８元，８元上升阻力不輕。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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