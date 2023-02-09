《魚缸博客》理想推新車款，短線仲有上升空間！

《魚缸博客》官媒《證券時報》就近期炒得興奮嘅ＡＩ概念發文，指ＡＩＧＣ（人工智能技

術生成內容）會成為今年第一個「頂流」話題，但投資者都要「擦亮眼睛」，尤其係概念股股價

狂飆之下，千祈唔好盲目「上頭」跟風。今朝ＡＩ概念股應聲回調，百度（０９８８８）曾經跌

超過５％，知乎（０２３９０）更加曾經跌超過８％。

今日講下理想（０２０１５），公司噚日舉行理想Ｌ７上市發布會，推出家庭五座旗艦

ＳＵＶ理想Ｌ７，３款車型零售價介乎３１﹒９８萬到３７﹒９８萬人仔，並推出理想Ｌ８

Ａｉｒ，零售價係３３﹒９８萬元人仔。公司指，理想Ｌ７搭載自研四驅增程電動系統，

ＣＬＴＣ綜合續航里程１３１５公里，ＷＬＴＣ綜合續航里程達１１００公里，百公里加速只需

要５﹒３秒。由今日起，理想Ｌ７會喺理想汽車全國零售中心開放試車。

對比蔚來（０９８６６）同小鵬（０９８６８），理想近日股價嘅走勢相對較好，２月份開

始仲守得住１０天線，而且由舊年１１月開始形成嘅上升軌仲未完，加上有新車型嘅消息憧憬下

，短期應該仲有些少上升空間。睇番舊年６月嘅上市高位１６５﹒３銀至１１月嘅上市低位

５２﹒０５，呢個跌浪嘅０﹒５倍反彈阻力係１０８﹒７銀，理想估計喺１０８銀水平有阻力，

有貨嘅朋友差唔多時間可以食胡先，無貨嘅朋友就等股價落番廿天線會較為值博。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

