《魚缸博客》再傳獲阿布扎比第一銀行洽購，渣打短線仲有得升？

《魚缸博客》早排渣打（０２８８８）傳過會畀中東最大銀行阿布扎比第一銀行收購，近日

外電有消息指，阿布扎比第一銀行仍然未完全放棄收購計劃，仲諗緊以３００億至３５０億美金

出價競購。

消息指，阿布扎比第一銀行以「Ｓｉｌｖｅｒ－Ｆｏｘｔｒｏｔ」作為行動代號，正推動潛

在投標，依家等緊英國嘅收購規則要求「冷靜期」過去，而任何交易會根據市況同渣打股價表現

而定。

不過，消息都指考慮到兩行規模差距同障礙後，阿布扎比第一銀行要併購渣打並唔容易，收

購最大障礙在於監管批准同合規。據報，其中一個方案會係渣打喺香港同倫敦退市，而合併後嘅

總部會由倫敦搬去阿布扎比，但有關行動或激起渣打本土市場強烈反對。

消息刺激渣打股價高開超過１１％，曾經升到７２﹒６銀，之後升勢有啲放緩。技術上，渣

打就嚟升到２０１９年１２月嘅高位７３銀，而９日ＲＳＩ升到接近嚴重超買水平。事實上，仲

未有阿布扎比第一銀行嘅最新回應，依家炒嘅只係憧憬，短線唔排除會出現回調，有貨嘅朋友不

妨依家食一食胡先，無貨嘅朋友就可以等股價落番６４銀左右吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

