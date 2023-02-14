《魚缸博客》ＣＥＯ同ＣＦＯ齊減持新東方在綫，難再升到唔識停？

《魚缸博客》之前升勢非常強勁嘅新東方在綫（０１７９７）噚日大跌超過１４％。集團近

日公布，ＣＥＯ同ＣＦＯ齊齊減持公司股份。

根據聯交所股權披露資料顯示，新東方在綫嘅ＣＥＯ孫東旭分別喺２月７日同８日申報行使

非上市衍生工具嘅權利。２月７日按每股平均價５５﹒６１１５銀，出售１９３﹒０５萬股，套

現１﹒０７４億銀。２月８日按每股平均價５６﹒９４５１銀，出售１９３﹒０５萬股，套現

１﹒０９９億銀。兩次合共套現２﹒１７３億銀，而孫東旭嘅持股降到１﹒１８％。

至於ＣＦＯ尹強就喺２月９日申報按每股平均價６１﹒５９銀，減持１００萬股，套現

６１５９萬銀，持股由０﹒５％降到０﹒４％，影響未算特別大。

不過，公司兩大重要人物減持股份，缸友當然唔太ｌｉｋｅ，噚日沽壓非常大。今朝總算終

結咗噚日嘅跌勢，不過仲未上番５０天線樓上。仲有，股價喺１月３０日裂口下跌，之後跌穿

１０天線同２０天線，即使２月７日開始反彈，但最後都係突破唔到２０天線，估計２０天線係

短線比較大嘅阻力位。有貨嘅朋友可以趁今朝有些微反彈走咁啲貨先，１００天線嘅終極防線都

跌穿埋，應該盡快走人喇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

