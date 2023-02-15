《魚缸博客》小米概念多，又車又ＡＩ，２０天線入手唔使捱價！

《魚缸博客》噚晚美國公布１月份通脹按年升６﹒４％，高過預期嘅６﹒２％，眼見通脹又

死唔斷氣，即係聯儲局仲有排加啦，於是美股又要頹跌收場，魚缸呢邊今朝都有沽壓，又再測試

２０８００嘅支持力度！

近期孖屐都熱炒ＣｈｓｔＧＰＴ概念股，熱到只要有少少相關都雞犬升天，搞到官媒都要開

聲ｃｏｏｌ ｄｏｗｎ一下。不過官媒口吻都只係ｃｏｏｌ ｄｏｗｎ，未算係完全唱淡聊天機

械人概念，所以概念都仲算有得炒！

百度（０９８８８）就公布將會喺３月上線「文心一言」聊天機械人，其他科技大廠都爭住

宣布入局，相反小米（０１８１０）就未算好積極。但其實小米都算係智能家居嘅龍頭，旗下

ＡＩ「小愛同學」喺神州都有廣泛嘅知名度同市佔率，如果小米要將小愛同學發展成為聊天機械

人都會有相當基礎，比起其他後起嘅全新聊天機械人，小愛同學自然「入屋」得多。

消息面上小米都好有氣勢，之前就「唔小心」被曝光咗第一架車嘅設計圖，終於聽到期待已

久嘅小米引擎聲已經令孖屐非常興奮，講咗咁耐終於有眉目，即時帶動小米炒起到１４銀。另外

，雷軍最新又喺Ｔｗｉｔｔｅｒ講，小米１３全球版將會喺２月２６號公布，所以而家小米可以

炒起嘅概念真係唔少。

走勢上小米都好強，１月以來只有２月８號收穿過２０天線，之後一日已經大陽燭收復返，

證明２０天線有一定支持力度，加上５０天線一直上緊，勢頭即將升破２５０天線形成利好訊號

。建議可以１２﹒４銀至２０天線附近約１２﹒８銀分注吸納，第一季內有望挑戰１５銀，相反

連續兩日跌穿５０天線就要走走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

