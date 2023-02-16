《傳聞》算力設備需求上升；內地港口吞吐量回升

《傳聞》人工智能技術突破與應用，據悉帶動算力設備如電腦ＧＰＵ處理器需求上升，中興

通訊（００７６３）成為受惠者，昨日（１５日）以２０﹒６５元收市，上升１﹒３５元，走勢

呈現一浪高於一浪。

市場消息稱，內地全力拚經濟，工業生產復常，外貿出口有改善，港口集裝箱吞吐量回升，

支持天津港發展（０３３８２）昨日上升０﹒０４元，以０﹒６６元收市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

