《傳聞》人工智能技術突破與應用，據悉帶動算力設備如電腦ＧＰＵ處理器需求上升，中興
通訊（００７６３）成為受惠者，昨日（１５日）以２０﹒６５元收市，上升１﹒３５元，走勢
呈現一浪高於一浪。
市場消息稱，內地全力拚經濟，工業生產復常，外貿出口有改善，港口集裝箱吞吐量回升，
支持天津港發展（０３３８２）昨日上升０﹒０４元，以０﹒６６元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/02/2023 09:01
《傳聞》算力設備需求上升；內地港口吞吐量回升
《傳聞》人工智能技術突破與應用，據悉帶動算力設備如電腦ＧＰＵ處理器需求上升，中興
通訊（００７６３）成為受惠者，昨日（１５日）以２０﹒６５元收市，上升１﹒３５元，走勢
呈現一浪高於一浪。
市場消息稱，內地全力拚經濟，工業生產復常，外貿出口有改善，港口集裝箱吞吐量回升，
支持天津港發展（０３３８２）昨日上升０﹒０４元，以０﹒６６元收市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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