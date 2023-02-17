  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/02/2023 09:01

《傳聞》重卡銷售逐步好轉；基金加倉嗶哩嗶哩（０９６２６）

　　《傳聞》市場消息稱，內地經濟穩步復甦，物流運輸復常，帶動重卡銷售逐步好轉，利好中
國重汽（０３８０８）走勢，昨日（１６日）以１２﹒１４元收市，上升０﹒５４元，短期上升
阻力為１２﹒５元至１２﹒８元。
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）昨日以１８２﹒２元收市，上升１０﹒３元。據悉基金大戶加倉嗶
哩嗶哩，看好短視頻業務快速增長，帶動廣告收入增加，宜待股價回落到１７５元附近低吸。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事16/02/2023
《神州經脈》中國續拋美債　習近平接受邀請方便時訪伊　A股跳水
人氣文章財經熱話16/02/2023
阿里獲多家知名基金增持一度炒上　業績前應如何部署？
人氣文章財經熱話16/02/2023
【領展供股】如何避免供股後出現碎股？有貨冇閒錢點供？
人氣文章FOCUS16/02/2023
【FOCUS】債務「火藥桶」待冷　最高層敲打地方
人氣文章財經熱話16/02/2023
【復常炒D乜】客運量大增　券商齊唱好；航企全高飛　邊隻最值博？
人氣文章財經熱話16/02/2023
《午市前瞻》港股首季料維持反覆調整 潤啤調整較小可部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金