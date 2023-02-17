《傳聞》市場消息稱，內地經濟穩步復甦，物流運輸復常，帶動重卡銷售逐步好轉，利好中
國重汽（０３８０８）走勢，昨日（１６日）以１２﹒１４元收市，上升０﹒５４元，短期上升
阻力為１２﹒５元至１２﹒８元。
嗶哩嗶哩（０９６２６）昨日以１８２﹒２元收市，上升１０﹒３元。據悉基金大戶加倉嗶
哩嗶哩，看好短視頻業務快速增長，帶動廣告收入增加，宜待股價回落到１７５元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/02/2023 09:01
《傳聞》重卡銷售逐步好轉；基金加倉嗶哩嗶哩（０９６２６）
《傳聞》市場消息稱，內地經濟穩步復甦，物流運輸復常，帶動重卡銷售逐步好轉，利好中
國重汽（０３８０８）走勢，昨日（１６日）以１２﹒１４元收市，上升０﹒５４元，短期上升
阻力為１２﹒５元至１２﹒８元。
嗶哩嗶哩（０９６２６）昨日以１８２﹒２元收市，上升１０﹒３元。據悉基金大戶加倉嗶
哩嗶哩，看好短視頻業務快速增長，帶動廣告收入增加，宜待股價回落到１７５元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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