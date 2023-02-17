《傳聞》聯想（９９２）加力拓伺服器市場；內地公司申請上市續增

《傳聞》聯想集團（００９９２）昨日（１６日）逆市上升０﹒４４元，以７元收市。據悉

在全球數字經濟發展之下，伺服器市場保持增長勢頭，聯想集團將加力拓展伺服器市場，支持股

價呈強。

內地推進註冊制，有助加快公司上市，據悉帶動公司上市申請數目持續增加，預期今年內地

新公司上市集資額再破紀錄。股價在１７元以下的中金公司（０３９０８）有留意價值，昨日以

１７﹒０６元收市，沒有起跌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

