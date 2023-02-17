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即市新聞

17/02/2023 11:18

《魚缸博客》學生飯盒有問題？大家樂應嚴控品質

　　《魚缸博客》今日魚缸低開後走勢反覆，執筆時恒指波幅僅約２００點，屬較悶市況。
　　今日有單新聞可能大家未必留意，就係大家樂（００３４１）旗下嘅學生午膳供應商「活力
午餐」，近日收到個別學校通知，話有學生進食飯盒後不適，故此，決定下周一及二（２０日及
２１日）暫停供應午餐飯盒兩日，以便檢視工序及消毒廠房。
　　大家樂指，「要把握時間盡快找出問題根源並加以整改」，並向受影響學校、家長及學生致
歉。大家樂表示，因不少員工已轉行，人手短期內較緊張。大家樂表示，正循幾個方向尋找問題
根源，包括原料規格、加工程序、烹飪設備性能及運輸物流時間等；同時已將飯盒樣本送往化驗
所，正等候結果，而即日起每天抽樣將飯盒送交化驗。
　　牽一髮動全身，呢次暫停供應午餐飯盒，可能令１０萬學生受影響，但喺午餐飯盒品質獲確
認前，暫停供應係無可厚非。不過，有學生家長批評活力午餐不負責任，置學生於不顧，並表示
，作為在職家長，下周一及周二實難為子女送飯，而且認為教育局有責任確保學童午膳獲妥善安
排。
　　雖然經歷新冠疫情三年，又封控，又禁堂食，令餐飲業面對寒冬，員工轉行，導致人手較緊
張，呢個可以理解，但上述因素都唔係飯盒品質下降嘅藉口，大家樂一定要嚴控飯盒品質，以免
再有學生進食飯盒後不適。
　　大家樂股價低開後於低位徘徊，由於股價已調整一段日子，除非事件擴大，否則，股價於現
時１２元水平已有初步支持。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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