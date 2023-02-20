《傳聞》美國加息步伐可能加快，環球股市再起波濤，據悉避險資金投向業務穩定與高息支
持的中資電訊股，中國電信（００７２８）回落到３﹒８元至３﹒８５元有留意價值。
銀行股上周五（１７日）跌市之中普遍上升，據悉全球進入高利率時代，銀行息差持續改善
，加上內地經濟向好，股價跑輸大市多時的東亞銀行（０００２３）有望轉勢向上，上周五以
１０﹒６元收市，上升０﹒５２元，１０元附近續低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/02/2023 09:01
《傳聞》避險資金投向中資電訊股；高利率持續利好銀行股
《傳聞》美國加息步伐可能加快，環球股市再起波濤，據悉避險資金投向業務穩定與高息支
持的中資電訊股，中國電信（００７２８）回落到３﹒８元至３﹒８５元有留意價值。
銀行股上周五（１７日）跌市之中普遍上升，據悉全球進入高利率時代，銀行息差持續改善
，加上內地經濟向好，股價跑輸大市多時的東亞銀行（０００２３）有望轉勢向上，上周五以
１０﹒６元收市，上升０﹒５２元，１０元附近續低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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