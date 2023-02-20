《傳聞》由於北半球在今個冬季天氣為預期溫暖，據悉影響煤炭需求，拖累國際煤炭價格偏
軟，呈現反覆向下，近期煤炭股表現一般而已。兗礦能源（０１１７１）上周五（１７日）以
２２﹒５元收市，上升０﹒４元，短期受制２３元至２４元阻力。
中聯重科（０１１５７）上周五逆市上升３﹒５％，以４﹒６４元收市。據悉中聯重科除了
受惠基建項上馬增加之外，近年積極布局國際市場，海外銷售收入穩步上升，也是支持股價呈強
的重要因素。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
20/02/2023 09:01
《傳聞》國際煤價走勢偏軟；中聯重科（０１１５７）海外收入增
《傳聞》由於北半球在今個冬季天氣為預期溫暖，據悉影響煤炭需求，拖累國際煤炭價格偏
軟，呈現反覆向下，近期煤炭股表現一般而已。兗礦能源（０１１７１）上周五（１７日）以
２２﹒５元收市，上升０﹒４元，短期受制２３元至２４元阻力。
中聯重科（０１１５７）上周五逆市上升３﹒５％，以４﹒６４元收市。據悉中聯重科除了
受惠基建項上馬增加之外，近年積極布局國際市場，海外銷售收入穩步上升，也是支持股價呈強
的重要因素。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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