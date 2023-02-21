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即市新聞

21/02/2023 09:01

《傳聞》內地建築業步入旺季；消費信心恢復利好海爾智家

　　《傳聞》市場消息稱，內地經濟提速，建築業步入旺季，刺激鋼材如螺紋鋼需求上升，鋼鐵
股昨日（２０日）亦顯著上升，其中鞍鋼（００３４７）大升０﹒２元，以２﹒６２元收市，呈
現向上突破。
　　海爾智家（０６６９０）昨日爆升５％，以２９﹒８５元收市。據悉內地消費恢復，刺激家
電銷售，加上家電出口競爭力提升，推動資金流向海爾智家，宜待股價回落至２９元以下收集。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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