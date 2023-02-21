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即市新聞

21/02/2023 11:57

《魚缸博客》九毛九懶理盈警曾經倒升，有望挑戰２２﹒７銀？

　　《魚缸博客》九毛九（０９９２２）會喺３月公布業績，集團預期年度溢利唔低過４７００
萬人仔，按年跌約８６﹒２％，預期收入約４０﹒０６億人仔，按年下跌約４﹒２％。
　　集團指，純利下跌主因新冠疫情喺多個主要城市持續回升，採取疫情防控措施，舊年餐廳唔
可以喺大部分地區達致充分運營能力，有關餐廳仍產生若干固定經營開支。同埋，集團確認外匯
虧損淨額約７８９０萬人民幣，因為人仔兌港紙喺去年貶值所致。
　　集團話，已經實施節省成本舉措，減少租金、原材料同耗材成本同其他經營開支。鑒於政府
舊年１２月取消「清零管控措施」，董事會認為業務將會好轉，並對未來發展充滿信心。至於大
行高盛認為，九毛九今年盈利上行，因為品牌業績改善、領先嘅同店銷售復甦、「太二」嘅持續
擴張，同埋「慫重慶火鍋廠」餐廳擴張加速。
　　九毛九今日微微低開，但之後曾經升超過２％，似乎唔係太理盈警嘅不利消息，可能因為已
經預期到公司因為疫情而賺少咗。走勢上，九毛九自舊年１２月到依家ｋｅｅｐ住橫行格局，短
期相信仍然區間上落，依家仲可以炒下波幅，目標睇１月２６日高位２２﹒７銀，跌穿１８銀就
止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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