《傳聞》匯控財富管理業務強勁；油田服務行業續回暖

《傳聞》匯控（００００５）昨日（２１日）在獲利盤湧現之下，股價急回至５７﹒６元收

市，下跌１﹒１５元。據聞匯控財富管理業務增長快，尤其是廣東珠三角、大灣區市場潛力大，

成為新增長亮點，對股價有支持作用，可在５５元至５６元水平低吸。

市場消息稱，國際油價高位運行，今年油田服務行業持續回暖，探勘業務將保持雙位數增速

，利好中石化油服（０１０３３）股價走勢，昨日以０﹒６７元收市，上升０﹒０３元，可在

０﹒６５元以下低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

