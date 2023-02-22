《傳聞》匯控（００００５）昨日（２１日）在獲利盤湧現之下，股價急回至５７﹒６元收
市，下跌１﹒１５元。據聞匯控財富管理業務增長快，尤其是廣東珠三角、大灣區市場潛力大，
成為新增長亮點，對股價有支持作用，可在５５元至５６元水平低吸。
市場消息稱，國際油價高位運行，今年油田服務行業持續回暖，探勘業務將保持雙位數增速
，利好中石化油服（０１０３３）股價走勢，昨日以０﹒６７元收市，上升０﹒０３元，可在
０﹒６５元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
22/02/2023 09:01
《傳聞》匯控財富管理業務強勁；油田服務行業續回暖
《傳聞》匯控（００００５）昨日（２１日）在獲利盤湧現之下，股價急回至５７﹒６元收
市，下跌１﹒１５元。據聞匯控財富管理業務增長快，尤其是廣東珠三角、大灣區市場潛力大，
成為新增長亮點，對股價有支持作用，可在５５元至５６元水平低吸。
市場消息稱，國際油價高位運行，今年油田服務行業持續回暖，探勘業務將保持雙位數增速
，利好中石化油服（０１０３３）股價走勢，昨日以０﹒６７元收市，上升０﹒０３元，可在
０﹒６５元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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