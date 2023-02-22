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即市新聞

22/02/2023 09:01

《傳聞》長汽推出新能源車；友邦保險力拓內地市場

　　《傳聞》長城汽車（０２３３３）昨日（２１日）逆市上升約５％，以１１﹒８４元收市。
據悉長汽陸續在內地與國際市場推出新能源車，包括香港市場，股價乘勢炒上，預期在１２元至
１２﹒５元水平有一定阻力。
　　友邦保險（０１２９９）股價跟隨大市走弱，回落到８０元附近有留意價值。據悉友邦保險
大力開拓內地市場，將在南沙與前海設立保險售後中心，昨日股價以８２﹒５元收市，下跌
０﹒７５元。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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