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即市新聞

22/02/2023 12:10

《魚缸博客》安踏復甦彈力最強勁，１００銀以下幾抵買

　　《魚缸博客》魚缸繼續炒股唔炒市，業績期就好似音樂椅咁到邊隻就炒邊隻，譬如今日滙控
（００００５）同百度（０９８８８）就係主角，一隻啱啱出，一隻就快出，一定刺激過睇恒指
嗰上落１００點、２００點。
　　不如就吼吓啲就快出業績又未炒到佢嘅嚟執吓，博客今日就睇一睇隻安踏（０２０２０）。
近期通關復常，當然就憧憬上面繼續安心消費。雖然話復常都係由去年１２月底打後先開始，對
２０２２全年業績幫助唔係好大，安踏都公布咗第四季零售按年係錄得負增長，不過業績都係反
映過去一年，反而業績入面對未來一年嘅收入指引先係重點。
　　瑞銀比較李寧（０２３３１）同安踏，轉軚揀咗安踏做首選體品股。瑞銀就話，Ｆｉｌａ同
安踏ＤＴＣ業務佔嘅收入比重高啲，預計會較為受惠於復常浪潮；加上預計安踏未來推廣及宣傳
開支比例有望降低，預計安踏２０２２年至２０２４年嘅ＣＡＧＲ係２８％，會比李寧同特步
（０１３６８）優勝，所以就將安踏目標價由１１１銀調升至１３５銀，維持「買入」評級。
　　安踏近期喺１０２至１０８銀橫行，往年通常安踏都係３月底公布業績，呢排橫行都未突破
到５０天線，預計將要再試跌多一次。１００銀係安踏上年１２月嘅阻力水平，建議１００銀以
下可以做中線部署，憧憬今年嘅恢復能力，半年初步上望１２５銀，跌穿２５０天線可以走走先

　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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