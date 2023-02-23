《傳聞共賞》核電建設支持鈾價上升；內地火電投資逐步回暖

《傳聞共賞》 基金沽盤力壓創科實業；核電建設支持鈾價上升
內地火電投資逐步回暖；乾散貨運量回升
《昔日傳聞》 匯控財富管理業務強勁；油田服務行業續回暖
長汽推出新能源車；友邦保險力拓內地市場
奈雪的茶（０２１５０）增開門店；水泥行業景氣好轉
內地建築業步入旺季；消費信心恢復利好海爾智家
避險資金投向中資電訊股；高利率持續利好銀行股
國際煤價走勢偏軟；中聯重科（０１１５７）海外收入增
平保已不再尋求入局匯控（００００５），當年遭拒致關係裂痕
重卡銷售逐步好轉；基金加倉嗶哩嗶哩（０９６２６）
聯想（００９９２）加力拓伺服器市場；內地公司申請上市續增
春江鴨吸納京東方精電；光纖光纜行業增長快
算力設備需求上升；內地港口吞吐量回升
中銀（０２３８８）東盟業務增長快；長城汽車力拓海外市場
洛鉬（０３９９３）進一步提升產能；需求帶動油輪運費回升
憂中美角力升級，ＧＩＣ逐步減慢在華投資
中石油集團將達長期協議，購卡塔爾液化天然氣
資金續流向人工智能概念股；稀土價格穩步回升
鄉村振興利好心連心化肥；內地推進荒漠風電建設
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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