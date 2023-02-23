《傳聞共賞》核電建設支持鈾價上升；內地火電投資逐步回暖

《傳聞共賞》 基金沽盤力壓創科實業；核電建設支持鈾價上升

內地火電投資逐步回暖；乾散貨運量回升



《昔日傳聞》 匯控財富管理業務強勁；油田服務行業續回暖

長汽推出新能源車；友邦保險力拓內地市場

奈雪的茶（０２１５０）增開門店；水泥行業景氣好轉

內地建築業步入旺季；消費信心恢復利好海爾智家

避險資金投向中資電訊股；高利率持續利好銀行股

國際煤價走勢偏軟；中聯重科（０１１５７）海外收入增

平保已不再尋求入局匯控（００００５），當年遭拒致關係裂痕

重卡銷售逐步好轉；基金加倉嗶哩嗶哩（０９６２６）

聯想（００９９２）加力拓伺服器市場；內地公司申請上市續增

春江鴨吸納京東方精電；光纖光纜行業增長快

算力設備需求上升；內地港口吞吐量回升

中銀（０２３８８）東盟業務增長快；長城汽車力拓海外市場

洛鉬（０３９９３）進一步提升產能；需求帶動油輪運費回升

憂中美角力升級，ＧＩＣ逐步減慢在華投資

中石油集團將達長期協議，購卡塔爾液化天然氣

資金續流向人工智能概念股；稀土價格穩步回升

鄉村振興利好心連心化肥；內地推進荒漠風電建設



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

