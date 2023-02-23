《魚缸博客》蘋果ｉＷａｔｃｈ測血糖傳突破，舜宇買唔買得過？

《魚缸博客》今日魚缸先跌後升，升幅超過１００點。市傳Ａｐｐｌｅ ｉＷａｔｃｈ可無

創監察血糖技術有突破，彭博引述消息指，在最近達到重要的里程碑之後，蘋果公司現在認為最

終可以將這項血糖監測手錶推出市場。

據悉，蘋果公司呢個系統已經開發超過１２年，而家被認為處於概念驗證階段。蘋果認為呢

項技術可行，但需要縮小到更實際規模。如果功能得到進一步完善，蘋果最終目標是將血糖監測

系統添加到Ａｐｐｌｅ ｉＷａｔｃｈ，從而使該設備成為全球數以百萬計糖尿病患者必不可少

的產品。

蘋果公司採取的是一種被稱為硅光子學的晶片技術以及吸收光譜測量程序，該系統使用激光

將特定波長的光照射到皮下某一塊組織液被葡萄糖滲透的區域，然後，這束光以指示葡萄糖濃度

的方式被反射回傳感器，最終通過某種算法確定一個人體內的血糖水平。

若果傳聞成為現實，對舜宇光學（０２３８２）會帶來利好影響，大家都知，舜宇光學為蘋

果供應唔少零部件，包括光學零件、光電產品等，集團專注於結合光學、電子、軟件及機械技術

的光電相關產品的應用領域，例如手機、數碼相機、車載成像及傳感系統、安防監控系統及虛擬

現實「ＶＲ」╱增強現實「ＡＲ」等。

舜宇今日一度升近４巴仙，係調整多日後較似樣嘅反彈，似乎喺１００天線有初步支持，現

價９６﹒３銀可買少少，升上１２０獲利，跌穿１月低位８２﹒２５走走先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

