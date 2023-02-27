《傳聞》市場消息稱，內地醞釀出台扶持人工智能產業的政策，持續吸引資金流入相關概念
股份。商湯集團（０００２０）上周五（２４日）以２﹒５１元收市，上升０﹒１１元，成交金
額增加至６﹒６億元，有一定上升動力。
內地上月挖掘機等機械工程銷售同比下跌，與農曆年季節性因素有關，據悉春節過後，復工
復產，帶動挖掘機銷售行情改善，股價回落至４﹒５元附近的中聯重科（０１１５７）可以低吸
，上周五以４﹒６６元收市，下跌０﹒１４元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/02/2023 09:01
《傳聞》內地扶持人工智能產業；機械工程銷售行情改善
《傳聞》市場消息稱，內地醞釀出台扶持人工智能產業的政策，持續吸引資金流入相關概念
股份。商湯集團（０００２０）上周五（２４日）以２﹒５１元收市，上升０﹒１１元，成交金
額增加至６﹒６億元，有一定上升動力。
內地上月挖掘機等機械工程銷售同比下跌，與農曆年季節性因素有關，據悉春節過後，復工
復產，帶動挖掘機銷售行情改善，股價回落至４﹒５元附近的中聯重科（０１１５７）可以低吸
，上周五以４﹒６６元收市，下跌０﹒１４元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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