《魚缸博客》海底撈盈喜消息股價大升，不過唔好太開心住……

《魚缸博客》邊爐股海底撈（０６８６２）發盈喜，截至舊年１２月３１日止年度淨利潤唔

低過１３億人仔，２０２１年度虧損約４１﹒６億人仔，即係轉虧為盈。

集團指，收入預計唔低過３４６億人仔，按年減少唔超過１５﹒８％，主因新冠疫情影響而

導致若干餐廳停止營業，或暫停堂食服務，同時客流量減少。另外，因為「啄木鳥計劃」喺舊年

１至８月期間門店數目較２０２１年同期減少。

集團又指自舊年６月以嚟，隨住新冠疫情緩和，餐廳經營表現明顯好轉，加上註銷從公開市

場同以要約收購方式回購嘅２０２６年票據嗰陣，確認收益約３﹒２９億人仔。集團重申，由於

舊年１２月調整新冠疫情控制措施，董事會相信業務表現將進一步改善。

受到盈喜消息刺激，今日海底撈股價逆市造好，早段曾經升超過兩成，一下子升番上５０天

線。不過，今日大升唔代表啲咩嘅，因為股價仍然喺由舊年１２月開始形成嘅橫行區內，短線估

計都係橫行格局為主，下一個阻力位相信係今年１月高位２４﹒７銀。依家短炒仲有超過一成嘅

潛在升幅，未有貨都買得過嘅，至於有貨嘅朋友就可以繼續揸住先，失守１８銀先離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

