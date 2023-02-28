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即市新聞

28/02/2023 09:01

《傳聞》基金增配聯想集團（９９２）；中國加快批出抽水蓄能項目

　　《傳聞》聯想集團（００９９２）股價呈強，昨日（２７日）逆市上升０﹒０３元以
７﹒１１元收市。據悉基金大戶增配聯想集團，看好人工智能技術發展，帶動伺服器等算力裝備
的需求，可在７元附近低吸。
　　另市場消息稱，為配合清潔能源發電比重提升，中國正加快批出抽水蓄能項目建設，消息對
東方電氣（０１０７２）業務發展有利，昨日以１３﹒０６元收市，下跌０﹒１２元，１３元以
下有承接力。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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