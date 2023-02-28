《傳聞》資金回流中資科網股；全球手機銷售未見起色

《傳聞》市場消息稱，港股從上月高位回落約３０００點之後，估值回到合理水平，資金開

始回流包括騰訊（００７００）在內的中資科網股，昨日（２７日）以３４９﹒４元收市，沒有

起跌，３４０元的防守性不弱。

市場消息稱，踏入２０２３年，全球智能手機銷售未見起色，庫存持續增加，手機概念股昨

日明顯受壓。比亞迪電子（００２８５）昨日以２３﹒２５元收市，下跌１﹒７５元收市，技術

走勢轉弱。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

