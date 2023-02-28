《傳聞》市場消息稱，港股從上月高位回落約３０００點之後，估值回到合理水平，資金開
始回流包括騰訊（００７００）在內的中資科網股，昨日（２７日）以３４９﹒４元收市，沒有
起跌，３４０元的防守性不弱。
市場消息稱，踏入２０２３年，全球智能手機銷售未見起色，庫存持續增加，手機概念股昨
日明顯受壓。比亞迪電子（００２８５）昨日以２３﹒２５元收市，下跌１﹒７５元收市，技術
走勢轉弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
28/02/2023 09:01
《傳聞》資金回流中資科網股；全球手機銷售未見起色
《傳聞》市場消息稱，港股從上月高位回落約３０００點之後，估值回到合理水平，資金開
始回流包括騰訊（００７００）在內的中資科網股，昨日（２７日）以３４９﹒４元收市，沒有
起跌，３４０元的防守性不弱。
市場消息稱，踏入２０２３年，全球智能手機銷售未見起色，庫存持續增加，手機概念股昨
日明顯受壓。比亞迪電子（００２８５）昨日以２３﹒２５元收市，下跌１﹒７５元收市，技術
走勢轉弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|香港要聞28/02/2023
消息指政府最快今日宣布取消口罩令 周三起室內外都可「無罩」
|財經熱話28/02/2023
【虛幣世界】比特幣走勢向好，但穩定幣則需求下降
|財經熱話27/02/2023
陳百里：可持續發展理念融入政策中 鼓勵企業引入智慧城市等元素
|財經熱話27/02/2023
史秀美：期待初創公司推更多AI服務及產品 令本港成為智慧城市
|財經熱話27/02/2023
「2022智慧生活夥伴大獎」頒獎禮共頒發66個獎項
|中國故事27/02/2023
《神州經脈》人幣逼近7關 A股四連跌 衛健委稱疫情呈零星散發
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰