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即市新聞

28/02/2023 11:13

《魚缸博客》信義系舊年業績表現麻麻，信義光能短線下試８銀！

　　《魚缸博客》政府宣布聽日（３月１日）開始全面取消口罩令，喺室內、室外同公共交通工
具都唔使再佩戴口罩。醫務衞生局局長盧寵茂話，全面撤銷口罩令，代表所有社交距離措施正式
結束，香港全面回復正常，期待明天會更好。
　　有啲零售股升到笑，例如莎莎（００１７８）曾經升超過４％，周大福（０１９２９）亦曾
經升超過１％。不過，今日信義系就唔係太識笑喇，事關佢哋公布咗舊年全年業績，表現麻麻哋
。其中，信義光能（００９６８）舊年全年純利３８﹒２億人仔，按年跌２２﹒４２％，差過「
孖屐」預期，每股基本盈利４２﹒９５仙，派發末期息１０仙，按年持平。期內收益
２０５﹒４４億人仔，按年升２７﹒８８％；毛利６１﹒５９億人仔，按年跌１２﹒５５％。
　　信義光能自舊年８月展開達兩個月嘅跌勢，１０月尾跌勢喘定，並且開始反覆上升，但升到
今年１月高位１０﹒８銀後無力再上，跟住跌番落去，２月６日開始更加畀條廿天線壓住。今日
股價低開１﹒５２％，跌幅曾經擴大到超過７％。如果今日唔可以喺１００天線之上收市，意味
股價仲處於弱勢，估計下試８銀嘅機會幾大，無貨嘅朋友可以等到８銀附近先吸納。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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