《傳聞》中興通訊推伺服器新產品；阿里巴巴海外電商收入增

《傳聞》配合人工智能熱潮，據悉中興通訊（００７６３）推出伺服器新產品，針對不同算

力場景應用，加上內地加快數字經濟建設，刺激股價連日上升，昨日（２８日）以２３﹒３元收

市，上升１元，宜待股價回落至２２元水平低吸。

阿里巴巴（０９９８８）昨日跟隨大市跌至８６﹒５元，全日下跌２﹒９元，但據悉阿里巴

巴海外電商表突出，收入持續快速增長，再加上阿里雲有轉虧為盈，繼續吸引資金入市撈底，現

水平吸納有不俗值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

