《魚缸博客》百度文心一言就快出街，１３５銀上下吼得過

《魚缸博客》魚缸跨過慘淡嘅２月，一嚟到３月第一日就嚟個開門紅，試返上２００００之

餘仲升６００幾點，唔知仲有幾多升？

２月最ｈｉｔ主題一定非ＣｈａｔＧＰＴ莫屬，過咗大半個月，而家啲ＡＩ概念股都回落返

啲，想炒嘅都係時候留意吓。百度（０９８８８）宣布今個月１６號就會喺北京總部舉行文心一

言新聞發布會，老闆李彥宏同首席技術官王海峰都會出席。

之前飆高嘅百度，因為文心一言最多試過炒高到１６６﹒３銀，不過之後大半個２月都要捱

沽。仲有半個月文心一言就正式登場，都算係神州第一個大規模啲嘅類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機械

人。之前喺上面就試過有聊天機械人亂講嘢而落得被封殺嘅下場，又有Ｇｏｏｇｌｅ Ｂａｒｄ

喺亮相大會撻Ｑ出醜嘅前車可鑑，百度應該會喺呢方面小心啲，萬一好似之前嗰啲咁就唔好。

據講阿爺其實都有啲驟忌聊天機械人，畢竟機械人唔係人，對於講究人情世故嘅神州嚟講真

係唔算好識做人，所以阿爺初步唔想有太多聊天機械人出現，以免係咁出事。之前《日經新聞》

就報道，有傳ＱＱ同螞蟻已經收到指示唔可以搞ＣｈａｔＧＰＴ，可能阿爺暫時都想限制只係得

文心一言用住先，ｒｕｎ熟咗睇到唔會出事先開放畀百度以外公司搞，所以可以預計短期內應該

只會得文心一言係可以喺神州運行。

近期百度落返１３５銀水平，今朝升高少少上差唔多１４５銀，可以等落返１３５銀上下入

手會好啲，短炒就試返２月高位１６６銀先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

