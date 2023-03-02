《魚缸博客》蔚來虧損再擴大三成七，依家撈底機不可失？

《魚缸博客》噚日收市之後，有幾隻汽車股公布交付量數據，而「造車新勢力」蔚來

（０９８６６）就公布舊年全年業績，虧損約１４５﹒５９億人仔，比２０２１年度虧損約

１０５﹒７２億人仔有所擴大，每股虧損８﹒８９人仔。集團解釋，舊年嘅虧損包括因為回購蔚

來中國股權，導致產生可贖回非控制權益贖回價值增值嘅虧損６５﹒８７億人仔。

交付量又點呢？蔚來２月交付１﹒２１５萬架車，按年升９８﹒３％，預期第一季度汽車交

付量介乎３﹒１萬至３﹒３萬架，比舊年同一季度增長約２０﹒３％到２８﹒１％，預期收入總

額介乎１０９﹒２６億到１１５﹒４３億人仔之間，比舊年同一季度增長約１０﹒２％至

１６﹒５％。

雖然「蔚小理」三間車企當中，蔚來２月嘅汽車交付量唔係最差，但唔係好標青。最緊要嘅

係，舊年全年虧損再擴大３７％，依家仲係「賣一架，蝕一架」，未有盈利能力嘅車企，喺「孖

屐」眼中會睇得淡啲。即使嚟緊可能會繼續汽車補貼優惠等利好政策，相信對蔚來幫助唔大。

蔚來股價今日低開１２％，開報７０﹒２銀，曾經跌穿７０銀嘅關口，並且錄得上市新低。

依家股價仲係畀２０天線壓住，上面５０同１００天線繼續跌緊，走勢幾弱下。蔚來可能仲未見

底，建議依家唔好撈底喇，如果真係想買「蔚小理」是但一隻，理想（０２０１５）仍然喺橫行

區上落，走勢上比較平穩，可以揀佢嚟炒ｒａｎｇｅ呀，目標睇１０５銀，９０銀做止蝕位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

