《傳聞》市場消息稱，為保能源安全，內地加大火力發電建設投資，帶動裝機需求回升，利
好火電裝備股如哈爾濱動力（０１１３３），昨日（２日）以３﹒８５元收市，微跌０﹒０２元
，短期料向４元大關進發。
內地繼續力谷固定資產投資，透過增發專項債，推動基建項目上馬，據悉資金繼續流向基建
股，中國鐵建（０１１８６）昨日以５﹒２７元收市，上升０﹒２元，走勢呈現向上突破，短期
續可看高一線。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/03/2023 09:01
《傳聞》火電裝機需求回升；資金流入基建股
《傳聞》市場消息稱，為保能源安全，內地加大火力發電建設投資，帶動裝機需求回升，利
好火電裝備股如哈爾濱動力（０１１３３），昨日（２日）以３﹒８５元收市，微跌０﹒０２元
，短期料向４元大關進發。
內地繼續力谷固定資產投資，透過增發專項債，推動基建項目上馬，據悉資金繼續流向基建
股，中國鐵建（０１１８６）昨日以５﹒２７元收市，上升０﹒２元，走勢呈現向上突破，短期
續可看高一線。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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