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即市新聞

03/03/2023 11:43

《魚缸博客》嗶哩嗶哩第四季虧損收窄，前景不宜太樂觀！

　　《魚缸博客》嗶哩嗶哩（０９６２６）放榜喇，舊年全年虧損擴大到７４﹒９７億人仔，
２０２１年同期虧損６７﹒８９億人仔。經調整淨虧損亦擴大到６６﹒９２億人仔，２０２１年
同期經調整淨虧損５４﹒７８億人仔。
　　不過，單講第四季公司嘅虧損少咗，由２０２１年同期嘅２０﹒８８億人仔收窄到舊年嘅
１４﹒９５億人仔，經調整淨虧損收窄到１３﹒１２億人仔，上年同期為１６﹒５２億人仔。至
於第四季同全年嘅淨營業額總額分別按年上升１２﹒９８％同６﹒３％，增長唔算好明顯。
　　另外，嗶哩嗶哩第四季日均活躍用戶增加２９％到９２８０萬，用戶日均使用時間長達９６
分鐘，推動用戶在Ｂ站的總使用時長同比增長５１％。月均活躍用戶增加２０％到３﹒２６億，
平均每月付費用戶就增加１５％到２８１０萬。董事長兼首席執行官陳睿指，公司將重心切換到
以日活用戶增長為目標後，第四季度日活用戶穩健增長，毛利率提升同虧損收窄。
　　嗶哩嗶哩期望２０２３年全年淨營業額達到２４０億至２６０億人仔，不過公司仍然未扭虧
為盈，舊年１２月全國短視頻用戶人數突破１０億，用戶使用率去到近９５％，本地用戶未必再
有好高增長，想向海外擴展業務亦唔容易。即使兩會之後可能有啲政策扶持科網企業，但嗶哩嗶
哩前景唔可以睇得太好。
　　今日嗶哩嗶哩股價高開超過一成，朝早走勢平穩，暫時喺１０天線附近爭持緊。短線嚟講，
始終有兩會政策憧憬，可能仲會炒多陣，嗶哩嗶哩估計可以彈上去２０天線附近，但未必可以突
破５０天線，未有貨嘅朋友可以等股價落番１００天線附近吸納，目標１７３銀，失守１４０銀
止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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