《傳聞》內地推進風電場升級改造；光伏發電成本續跌

《傳聞》市場消息稱，內地將推進風電場升級改造以至退出市場，有助刺激風電裝機需求。

股價在７﹒２元至７﹒４元水平的金風科技（０２２０８）有一定值博率，上周五（３日）以

７﹒４６元收市，下跌０﹒０８元。

另市場消息稱，內地光伏發電成本持續下降，有助刺激光伏項目投資，帶動光伏玻璃價格企

穩回升，但仍需要時間觀察，福萊特玻璃（０６８６５）上周五以２１﹒９元收市，上升

０﹒８５元，２２﹒５元至２３元阻力大。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

