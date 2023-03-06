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即市新聞

06/03/2023 11:54

《魚缸博客》技術走勢繼續弱，盈警碧服不宜沾手！

　　《魚缸博客》碧服（０６０９８）會喺今個月下旬放榜，上個禮拜尾就發盈警。集團預期，
直至舊年１２月尾為止年度歸屬股東淨利潤下跌５１％至５７％。
　　集團指，稅前利潤同淨利潤分別下跌３４％到４０％，以及４５％到５１％，主要因為疫情
產生額外防疫成本，部分業務唔能夠開展，對利潤影響負面，同埋若干收購公司帶嚟商譽同其他
無形資產減值等。不過，集團預期舊年度收入升超過４０％，歸屬股東核心淨利潤升超過５％，
因為收費管理面積增長同社區增值服務、商業運營服務業務收入嘅綜合上升等因素。
　　集團今次估計嘅年度收入升幅唔錯，但純利仍然下跌，即使受到疫情因素比較多，都係畀唔
到「孖屐」好大信心。大行大摩估計，碧服較低嘅非物業增值服務收入，同基數效應下利潤受壓
嘅情況下，今年盈利增長仍然會受壓。
　　仲有，最近人行代表再次提到「房住不炒」定位，將工作重心放喺「抓好已出台各項政策落
實落地」，貨幣信貸總量要適度，節奏要平穩。講到咁穩陣，阿爺嚟緊對一線城市的樓房政策，
同埋下調存量房貸利率出台可能較為謹慎，母公司碧桂園（０２００７）受到影響，碧服都可能
受累。
　　另外，碧服嘅股價走勢仲係比較弱，由２月初開始跌穿１０天線，仍然無力升番上１０同
２０天線，２月尾開始連１００天線都守唔住。今日碧服低開近３％，跌幅曾經擴大到超過８％
，睇嚟要修補番舊年１１月１１至１４日之間嘅上升裂口，並且下試１３銀附近。技術走勢唔好
，除非短期內有大利內房股嘅消息，否則好難見到碧服有好大反彈，依家未係時候撈底。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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