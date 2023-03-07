《魚缸博客》疫情已經好番，攜程（０９９６１）公布嘅業績都唔錯。截至舊年１２月尾為

止第四季，集團由上年同期歸屬股東淨虧損８﹒３４億人仔，改善為期內淨利２０﹒５７億人仔

，每股盈利３﹒１７元。如果唔計股權報酬費用，以及投資同可交換債券公允價值變動，第四季

歸屬股東淨利４﹒９８億人仔，按年增長達６１﹒２％。

集團第四季收入５０﹒３１億人仔，按年增長７﹒５％，毛利升７﹒４％至３８﹒２８億人

仔，營業虧損由上年同期７﹒０４億人仔收窄到期內２﹒４０億人仔。攜程董事會執行主席梁建

章話，隨住內地舊年１２月開始取消大部分旅行限制同隔離政策，加埋第四季度歐美、亞太地區

旅遊業復甦。自２０２３年初以來，內地出境旅遊快速增長。

作為旅行住宿預訂、交通票務同其他旅行相關服務嘅平台，攜程股價自舊年１１月開始反彈

，好大程度因為疫後復常同通關因素，第四季甚至可以扭虧為盈。不過，通關同復常消息似乎都

炒得差唔多，攜程未必再可以發力再上。事實上，３月為止股價升咗超過１３％，現價距離今年

２月高位３１８﹒４銀非常接近，同上市高位３２６銀亦相差無幾。依家先衝入去買唔太抵，可

以等股價落番２７４銀附近吸納，嗰到係今年１月至今嘅橫行區底，失守１００天線就止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

