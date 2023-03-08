《傳聞》網易（０９９９９）力拓海外遊戲市場；航運貨運量漸增

《傳聞》網易（０９９９９）昨日（７日）除淨前以１３５﹒２元收市，微跌０﹒２元，抗

跌力強。據悉網易將推出哈利波特魔法醒覺新網遊，提高海外市場遊戲市場佔有率，對股價有支

持作用。

隨著中國工業生產與消費復常，預期航運貨運量逐步增加，帶動航運運費低位回升，近期波

羅的海乾散貨指數回穩，預示運費將反彈，太平洋航運（０２３４３）股價回落３﹒２元至

３﹒３元水平，料有一定承接力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

