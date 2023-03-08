《傳聞》碳酸鋰供應量續增；紙品需求有待恢復

《傳聞》市場消息稱，由於今年碳酸鋰供應量將大增約三成，令鋰材料價格持續下滑，相關
股份持續受壓。天齊鋰業（０９６９６）昨日（７日）以５６﹒３５元收市，下跌３﹒８％，短
期可能進一步向下尋底。
內地經濟增長提速，但市場對瓦楞紙等紙品需求仍有待恢復，紙業股股價仍未見起色，玖龍
紙業（０２６８９）昨日以６﹒３５元收市，下跌０﹒２２元，短期走勢依然偏弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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