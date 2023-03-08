《傳聞》莊士機構（００３６７）山頂屋地獲８﹒８億洽購至尾聲

《傳聞》通關後超級豪宅受捧，市場消息指，莊士機構（００３６７）或相關人士持有的山

頂中峽道２４號屋地，獲８﹒８億元洽購至尾聲，並快將易手，叫價較去年跌逾半。

消息指，該物業望南區海景，兼位於霧線以下，佔地約１７０００平方呎，現時設有一幢兩

層獨立屋。該項目可建總面約８１６５平方呎，以８﹒８億元洽購價計，每呎樓面地價約

１０﹒７萬元。



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