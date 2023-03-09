《傳聞》內地三大電信股續擴大投資利中興；高端啤酒市佔率升

《傳聞》市場消息稱，內地三大電訊股繼續增加資本性投資，推動數字中國建設，有利中興

通訊（００７６３）的電訊設備銷售保持增長，昨日（８日）逆市上升０﹒１元，以２３﹒２元

收市。

另市場消息稱，中國消費升級之下，高端啤酒市場佔有率持續上升，有利百威亞太

（０１８７６）業務發展，百威亞太昨日以２３﹒３元收市，上升０﹒１５元，２２元至２３元

的支持力不弱。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

