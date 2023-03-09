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即市新聞

09/03/2023 11:59

《魚缸博客》餐飲股連番回調，九毛九可考慮入貨提早炒黃金周

　　《魚缸博客》自從新冠大流行之後，生活開始逐漸復常，「復常概念股」好似已經炒過一輪
，唔少股都開始有獲利盤甚至明顯跌幅跡象。博客認為，其實唔少股本身市值都被低估，例如好
似九毛九（０９９２２）咁，就係一個好例子。
　　九毛九股價近期曾經炒過上２１蚊樓上，呢兩三日又開始跌返落１８蚊左右，成交量唔算太
大，未必真係大戶散貨，純粹可能係散戶獲利盤或者換下手咁解。
　　睇完呢個標題，你會問而家開始炒黃金周會唔會早小小啊？唔早啦，其實過往黃金周前一個
月至個半月都唔少人開始收貨，一到黃金周就開始散水，正所謂「買預期，沽結果」就係咁解。
　　國信證券發表研究報告指，２月餐飲復甦趨勢良好，根據嘩啦啦大數據，２月餐飲企業店均
營收同比去年增長１６﹒６％，環比１月下降９﹒１％，儘管缺少春節加持，但餐飲全面復甦的
勢頭已然勢不可擋。
　　你會問點解唔炒海底撈（０６８６２）而係九毛九？其實海低撈係做打邊爐，雖然佢產品單
價高，但翻卓率就未必有做酸菜魚高。但如果有多餘錢，其實兩隻都可以買晒！
　　九毛九今日上午好似１７蚊都企得幾穩，只要唔跌穿過１７蚊都可以繼續收貨，第一步目標
係先重上２０蚊！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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