《傳聞》美債息升有利友邦（０１２９９）；內銀股息差續受壓

《傳聞》友邦保險（０１２９９）昨日（９日）逆市上升０﹒７５元，以８５﹒５元收市。
據悉美國國債收益率持續上升，加上疫後保費銷售增加，對友邦保險股價有支持作用，在８５元
以下水平可以收集。
另市場消息稱，內地信貸利率下行，加上客戶提前還房貸，內銀股息差續有收窄壓力。建設
銀行（００９３９）昨日未能企穩５元以上，以４﹒９５元收市，下跌０﹒０６元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話10/03/2023
【虛幣世界】加密貨幣急跌好友遭斬倉，涉資逾3億美元
|中國故事09/03/2023
《神州經脈》通脹回落市場憂通縮風險 中方斥荷蘭收緊芯片出口
|中國故事09/03/2023
【兩會焦點】採訪手記：兩會，一面難見
|財經熱話09/03/2023
國泰虧損擴大大行看法分歧 太古受累業績遜預期 兩股齊下挫
|香港要聞09/03/2023
據悉國安處拘捕前「職工盟」秘書長李卓人妻子鄧燕娥
|國際動態09/03/2023
阿根廷農作物收成下降，乾旱情況嚴重
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰