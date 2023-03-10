《傳聞》美債息升有利友邦（０１２９９）；內銀股息差續受壓

《傳聞》友邦保險（０１２９９）昨日（９日）逆市上升０﹒７５元，以８５﹒５元收市。

據悉美國國債收益率持續上升，加上疫後保費銷售增加，對友邦保險股價有支持作用，在８５元

以下水平可以收集。

另市場消息稱，內地信貸利率下行，加上客戶提前還房貸，內銀股息差續有收窄壓力。建設

銀行（００９３９）昨日未能企穩５元以上，以４﹒９５元收市，下跌０﹒０６元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

