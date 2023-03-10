  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2023 09:01

《傳聞》美債息升有利友邦（０１２９９）；內銀股息差續受壓

　　《傳聞》友邦保險（０１２９９）昨日（９日）逆市上升０﹒７５元，以８５﹒５元收市。
據悉美國國債收益率持續上升，加上疫後保費銷售增加，對友邦保險股價有支持作用，在８５元
以下水平可以收集。
　　另市場消息稱，內地信貸利率下行，加上客戶提前還房貸，內銀股息差續有收窄壓力。建設
銀行（００９３９）昨日未能企穩５元以上，以４﹒９５元收市，下跌０﹒０６元。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話10/03/2023
【虛幣世界】加密貨幣急跌好友遭斬倉，涉資逾3億美元
人氣文章中國故事09/03/2023
《神州經脈》通脹回落市場憂通縮風險　中方斥荷蘭收緊芯片出口
人氣文章中國故事09/03/2023
【兩會焦點】採訪手記：兩會，一面難見
人氣文章財經熱話09/03/2023
國泰虧損擴大大行看法分歧　太古受累業績遜預期　兩股齊下挫
人氣文章香港要聞09/03/2023
據悉國安處拘捕前「職工盟」秘書長李卓人妻子鄧燕娥
人氣文章國際動態09/03/2023
阿根廷農作物收成下降，乾旱情況嚴重
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金