《魚缸博客》京東集團裂口顯現，想炒波幅可能係機會

《魚缸博客》大家都知京東集團（０９６１８）剛剛公布全年業績，第四季度淨營收

２９５４億元人民幣，按年增加７﹒１％，同市場估計差唔多；第四季度調整後每ＡＤＳ收益

４﹒８１元人民幣，比市場估計３﹒５１元人民幣好好多。

其實京東呢次總收入已經達到萬億人仔，亦都係首次突破萬億元大關，但呢次股價大跌一成

，主要由於外界睇唔好佢個「百億補貼」計劃，擔心將會對公司營利帶來壓力，但又有話可以短

線為公司帶來刺激性的收入。

其實明眼人都睇得出，劉強東系想主打下沉市場，所以透過補帖計劃，令低下階層都可以接

觸到網上消費，因為係市場占比佢已經輸左比拚多多，所以呢次補貼計劃究竟Ｗｏｒｋ唔

Ｗｏｒｋ，外界都係悲喜參半。

大行摩根士丹利發表研究報告，指京東（ＪＤ﹒ＵＳ）去年第四季利潤率勝於預期，預計集

團今年第一季的收入增長疲軟，消費情緒復甦緩慢，業務調整亦然。該行指，其１００億元人民

幣補貼計劃支出受控，持續提高的效率令京東零售的利潤率保持穩定，股目標價由７４美元下調

至６６美元，維持「增持」評級，

今日京東集團一個大裂口跌落去，但同歷史低尾１３８蚊仲有距離，博客覺得如果有銀彈可

以分散注碼，分別１５０蚊、１４０蚊、１３０蚊咁溝落去，博佢炒反彈應該都有小小機會，畢

竟咁辛苦先上返呢個位，業績又唔算太差，大戶唔會白白咁睇住呢個裂口唔理嘅。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

