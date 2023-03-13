《傳聞》山東黃金產量提升；晨鳴紙業（０１８１２）拓海外市場

《傳聞》美國有銀行出事，國際金價回升，山東黃金（０１７８７）上周五（１０日）以

１４元收市，上升０﹒３８元。據悉山東黃金來自內地與海外的黃金產量顯著增加，對股價會有

一定提振作用。

晨鳴紙業（０１８１２）上周五在大跌市之中股價沒有變動，力守２﹒４７元收市。據悉晨

嗚紙業正積極拓展海外市場，加上白卡紙產品提價，有助毛利改善，預期在２﹒３元至２﹒４元

水平有不俗承接力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

