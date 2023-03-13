  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 11:42

《魚缸博客》百度再推ＡＩ聊天ＡＰＰ，海外孖屐都要搞埋！

　　《魚缸博客》矽谷銀行爆煲事件，聯儲局決定出手拆局，「孖屐」隨即轉風向，預期聯儲局
因為呢件事而唔會進取加息，缸友都無睇得咁悲觀。魚缸今朝反彈，曾經升超過４００點。
　　有隻科技股升得唔錯，就係百度（０９８８８）。公司即將面世嘅ＡＩ聊天機械人「文心一
言」，已經令缸友為之雀躍，不斷落鑊炒。最近公司宣布，喺海外上線咗一款ＡＩ聊天ＡＰＰ「
ＷｉｓｅＡＩ」。據產品官方介紹，呢款ＡＩ機械人先進嘅算法同尖端自然語言處理技術，能夠
輕鬆進行復雜對話，可以根據用戶喜好，幫助舒緩心情，緩解壓力，改善整體健康狀況。
　　另外，呢款ＡＩ聊天產品擁有理解同響應自然語言命令嘅能力。百度指，同其他依賴預先編
程嘅響應，或者有限關鍵字識別嘅聊天機械人唔同，「ＷｉｓｅＡＩ」使用先進機器學習算法，
以一種感覺自然同直觀方式，解釋同響應用戶消息。
　　百度呢款ＡＩ聊天ＡＰＰ係咪幫到人類做到心靈上嘅治療，的確要啲實績睇下，但孖屐已經
炒住先。股價今朝曾經升超過５％，暫時仲未失守２５０天線。如果「ＷｉｓｅＡＩ」喺海外受
歡迎嘅話，對公司盈利相信有幫助，短期內仲有炒作空間。依家可以小注買入博繼續反彈，目標
１７０銀，失守１００天線先止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】金管局:矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，續關注事件
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點－專訪】楊德斌：促數據流通　冀在港建國際數據交易所
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】總資產達2090億美元 短期內倒閉有幾大因素
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】危機延燒 邊間本港上市公司存款矽銀較多？
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點－專訪】中石化中原油田張慶生：大力發展氫能一體化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金