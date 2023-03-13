《魚缸博客》百度再推ＡＩ聊天ＡＰＰ，海外孖屐都要搞埋！

《魚缸博客》矽谷銀行爆煲事件，聯儲局決定出手拆局，「孖屐」隨即轉風向，預期聯儲局

因為呢件事而唔會進取加息，缸友都無睇得咁悲觀。魚缸今朝反彈，曾經升超過４００點。

有隻科技股升得唔錯，就係百度（０９８８８）。公司即將面世嘅ＡＩ聊天機械人「文心一

言」，已經令缸友為之雀躍，不斷落鑊炒。最近公司宣布，喺海外上線咗一款ＡＩ聊天ＡＰＰ「

ＷｉｓｅＡＩ」。據產品官方介紹，呢款ＡＩ機械人先進嘅算法同尖端自然語言處理技術，能夠

輕鬆進行復雜對話，可以根據用戶喜好，幫助舒緩心情，緩解壓力，改善整體健康狀況。

另外，呢款ＡＩ聊天產品擁有理解同響應自然語言命令嘅能力。百度指，同其他依賴預先編

程嘅響應，或者有限關鍵字識別嘅聊天機械人唔同，「ＷｉｓｅＡＩ」使用先進機器學習算法，

以一種感覺自然同直觀方式，解釋同響應用戶消息。

百度呢款ＡＩ聊天ＡＰＰ係咪幫到人類做到心靈上嘅治療，的確要啲實績睇下，但孖屐已經

炒住先。股價今朝曾經升超過５％，暫時仲未失守２５０天線。如果「ＷｉｓｅＡＩ」喺海外受

歡迎嘅話，對公司盈利相信有幫助，短期內仲有炒作空間。依家可以小注買入博繼續反彈，目標

１７０銀，失守１００天線先止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

