《魚缸博客》車企繼續爆發減價戰，吉利勢弱下試８﹒３銀！

《魚缸博客》內地車企減價戰仲未停，最近吉利（００１７５）都加入戰團，宣布「購置稅

減半」補貼政策，最高可以獲補貼３萬人仔。

吉利指，補貼期由上日（１３日）起至今個月３１日，全國消費者都可以參與。不過，需要

先喺吉利汽車Ａｐｐ以９９銀買券。每款車型都有唔同補貼金額，據報補貼普遍介乎３０００至

６０００人仔，部分達７０００同８０００人仔，其中「帝豪Ｌ Ｈｉ．Ｐ」車型最高綜合優惠

去到３萬人仔。

唔止吉利，奇瑞汽車早前宣布，旗下奇瑞、星途、捷途、奇瑞新能源四大品牌推出「百億鉅

惠」，今個月１１日起至３１日期間買車，可獲最高３﹒１萬人仔補貼。加埋之前嘅東風汽車、

ＢＭＷ等車企，據報今年以嚟至少有３０個汽車品牌參與減價戰，相信同消費者需求減弱有好大

關係。另外，有傳今年６月會實施新排放標準，有車企可能為咗提前清倉部分型號嘅燃油車，所

以減價促銷。

減價戰一日唔停，車股睇嚟仲要捱多段時間。吉利由今年２月高位１３﹒５銀開始跌落去，

跌勢一直未停過，今朝曾經試過跌到８﹒７８銀，雖然９日ＲＳＩ跌到１５，已經嚴重超賣得好

緊要，只不過汽車股呢排走勢太頹，吉利好大機會下試舊年１０月低位８﹒３銀，依家未係時候

入手住。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

