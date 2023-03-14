  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/03/2023 11:33

《魚缸博客》車企繼續爆發減價戰，吉利勢弱下試８﹒３銀！

　　《魚缸博客》內地車企減價戰仲未停，最近吉利（００１７５）都加入戰團，宣布「購置稅
減半」補貼政策，最高可以獲補貼３萬人仔。
　　吉利指，補貼期由上日（１３日）起至今個月３１日，全國消費者都可以參與。不過，需要
先喺吉利汽車Ａｐｐ以９９銀買券。每款車型都有唔同補貼金額，據報補貼普遍介乎３０００至
６０００人仔，部分達７０００同８０００人仔，其中「帝豪Ｌ　Ｈｉ．Ｐ」車型最高綜合優惠
去到３萬人仔。
　　唔止吉利，奇瑞汽車早前宣布，旗下奇瑞、星途、捷途、奇瑞新能源四大品牌推出「百億鉅
惠」，今個月１１日起至３１日期間買車，可獲最高３﹒１萬人仔補貼。加埋之前嘅東風汽車、
ＢＭＷ等車企，據報今年以嚟至少有３０個汽車品牌參與減價戰，相信同消費者需求減弱有好大
關係。另外，有傳今年６月會實施新排放標準，有車企可能為咗提前清倉部分型號嘅燃油車，所
以減價促銷。
　　減價戰一日唔停，車股睇嚟仲要捱多段時間。吉利由今年２月高位１３﹒５銀開始跌落去，
跌勢一直未停過，今朝曾經試過跌到８﹒７８銀，雖然９日ＲＳＩ跌到１５，已經嚴重超賣得好
緊要，只不過汽車股呢排走勢太頹，吉利好大機會下試舊年１０月低位８﹒３銀，依家未係時候
入手住。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/03/2023
匯控收購矽銀英國分支大行唱淡　聯儲局或暫緩加息　匯控渣打齊插逾半成　
人氣文章財經熱話14/03/2023
《午市前瞻》金融股恐慌未完不宜急於撈底滙控 3月減息不大可能
人氣文章市場動向14/03/2023
大新信用卡推出「白色情人節回禮大放送」
人氣文章香港要聞14/03/2023
瑪麗及北區醫院分別有病房設備電路板故障，無人受傷
人氣文章財經熱話14/03/2023
【矽銀爆雷】匯控收購SVBUK後股價受壓　如何解讀市場情緒？
人氣文章財經熱話14/03/2023
【領展供股】供股權何解兩日累升逾八成八 包銷商力頂？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金