《魚缸博客》金行熱鬧返，周大福落後追得過！

《魚缸博客》銀行股跌咗幾日之後終於喘一喘定，就算未必呢一刻已經完場，不過趁低吸納

都拉升返唔少銀行股，所以今日魚缸受外圍帶動都最多升返差唔多５００點。雖然今日升返，不

過銀行危機未完全解除，保守些少都係唔好掂金融股住，始終彈得多都有機會跌得多。不如先睇

返啲無咁受銀行危機影響嘅個股，博客今日就睇中隻周大福（０１９２９）。

上星期周大福就宣布做咗３８年嘅董事總經理陳世昌提出辭任，原本一直負責嘅中國內地業

務運營將會完全交畀另一位董事總經理黃紹基。可能孖屐對於周大福近期頻繁嘅人事變動有擔心

，所以消息公布之後一日就跌咗６％，隨後最低仲見過１３﹒４４銀。

之前炒完通關周大福都回落返唔少，加埋上個禮拜借勢跌一跌，而家嘅值博率都高返唔少。

雖然當日通關之後話人潮未恢復到好似以前咁樣，不過近期見到周圍嘅金行都多返唔少同胞嘅聲

音，相信來到香港一啲必遊嘅景點都會係金行，尤其近排金價貴返，旺丁又旺財，預計周大福份

中期業績會可以睇到復甦嘅正面利好。

近期周大福落到去１４銀附近，呢個水平上下都可以收集得過，初步上望１５﹒８銀，視乎

市況同恢復程度再試上１６﹒７銀都有機會，收穿１２﹒８銀就可以考慮走走先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

