《魚缸博客》ＴＶＢ畀美資基金股東減持，股價係時候落番地面？

《魚缸博客》早排因為直播帶貨而急升嘅電視廣播（ＴＶＢ）（００５１１），最近有指畀

股東減持套現。根據聯交所資料，美資基金股東Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ繼上星期四（９日）

ＴＶＢ高位嗰陣沽貨之後，上星期五（１０日）再按每股平均價１１﹒１８１２銀，減持

３９１﹒３３萬股，套現４３７５﹒５４萬銀，持股量由８﹒０８％降至７﹒１９％。連埋

Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ上星期四以平均每股１３﹒０４９８銀，沽出６００﹒６１萬股，套現

７８３７﹒８４萬銀計，兩日合共套現１﹒２２億銀。

事實上，ＴＶＢ股價喺３月９日先升後跌，曾經衝上去１７﹒９銀，走勢急劇回落，最後跌

１４﹒９３％收市，之後一日都跌超過４％。再睇早排ＴＶＢ股價彈起，主要因為散戶炒上去。

基金股東趁高位即刻減持，更加睇到呢段升勢嘅「炒味」極濃。

另一點要留意嘅係，ＴＶＢ預計２０２２年財政年度的ＥＢＩＴＤＡ將錄得約３﹒３８億銀

虧損，比２０２１年同期有所擴大，股東應佔虧損大約喺７﹒９億銀至８﹒３億銀範圍內，亦都

比２０２１年同期擴大。公司解釋，香港電視廣告市場喺上年度大部分時間仍然疲弱，抑制廣告

收入增長。同時，上年度內地受到廣泛防疫措施限制，公司嘅內地聯合製作業務有所放緩。

雖然早排ＴＶＢ同淘寶合作嘅線上直播帶貨成績唔錯，但實際收入同結果仍然要時間印證，

近日又無乜炒作消息，近幾日成交額明顯急降，係時候睇番現實狀況喇。股價今朝曾經跌超過

１５％，進一步跌穿１０天線，嚟緊業績出埋可能會再跌多浸，隨時落番去４銀附近。即使股價

近幾日跌得幾多，依家都唔好亂咁衝入去住。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

