《傳聞》中資券商股蠢動；澳門賭業收入穩步上升

《傳聞》中國人行降準，釋放加大力度穩增長信號，據悉資金加快流入Ａ股市場，中資券商
股上周五（１７日）出現異動，中信証券（０６０３０）以１６﹒７６元收市，上升０﹒４２元
，短期上破１７元阻力位可期。
隨著復活節與五一假期將至，據悉澳門旅客穩步增加，持續帶動賭業收入上升，金沙中國
（０１９２８）等濠賭股將持續跑贏大市，上周五金沙中國以２６﹒８元收市，上升０﹒５５元
。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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