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21/03/2023 09:01

《傳聞》醒目資金抄底科網股；基金季結降低銀行股倉位

　　《傳聞》美歐銀行危機升級，聯儲局可能放慢加息，甚至暫停加息，據悉醒目資金積極抄底
科網股，快手（０１０２４）昨日（２０日）以５３元收市，微跌０﹒４元，抗跌力頗強，有新
資金入市承接。
　　瑞銀收購瑞信不意味銀行危機解決，環球經濟轉差之下，據悉基金季結普遍降低銀行股倉位
，滙豐控股（００００５）等銀行股，股價短期有反彈難上升，昨日以５０﹒４５元收市，下跌
３﹒３５元。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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