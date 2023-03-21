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即市新聞

21/03/2023 14:44

《魚缸博客》嗶哩嗶哩營造頭肩底，候低分段買中長線上望３９０元

　　《魚缸博客》歐美銀行業危機未除，雖然瑞銀收購瑞信，但銀行業面對的風險是否就此簡單
解決，筆者不太相信，尤其全球仍然面對高通脹及經濟衰退威脅，擔心一旦監管當局要求銀行業
加強貸款要求，銀行業收緊對外借貸，令到一些質素較低的企業難以借到資金，又或需要以更高
的利息才可以得到貸款，令經濟陷入衰退的機率大增。
　　港股今天略為反彈，惟恒指昨天失守１００天線，今天即使反彈，若未能重上１００天線，
短期下試低位的可能性仍高，加上下一級牛證重貨區位於１８５００水平，恒指既曾試穿
１９０００，只要再跌多５００點就可以劏盡牛證，加上周四凌晨聯儲局公布議息結果，雖然預
期維持利率不變的可能性上升，但若加息２５基點，美股以至港股皆會受壓。
　　現時選股當以非周期性為主要考慮，中國國家新聞出版署公布今年３月進口網路遊戲審批名
單，共２７款遊戲獲批，其中嗶哩嗶哩（０９６２６）營運的《閃耀！優俊少女》（原《賽馬娘
》）等遊戲獲得版號。嗶哩嗶哩一度升逾１０％，高見１８４﹒８元，由月線圖睇，嗶哩嗶哩已
經形成頭肩底形態，現時正在營造右肩，左右肩低位分別為１２５及１４２﹒２元，頭部位於
６６﹒１元，以頸線２２８銀計，量度上升目標約為３９０元，中長線值博率高，短期以股價在
周線圖收低於１５３元止蝕，在１６０元以上分段買入。
　　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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